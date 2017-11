Un taximestrist din Bucuresti refuza legitimarea. Urmarea?

Scandal intre un politist si un taximetrist in Bucuresti. Politistul l-a rugat sa se legitimeze, pentru ca nu avea documentele la el barbatul a inceput sa tipe. Taximetristul a fost saltat si dus la sediul Politiei. Conform legistlatiei in vigoare, politistul nu are obligatia de a prezenta unui sofer motivul pentru care a fost oprit.

