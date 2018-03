Tudor Gheorghe `Randunici printre lozinci` - 3 mai 2018, Sala Palatului

Recitalul `Randunici printre lozinci` se reia in data de 03 mai 2018 !!!



Va supunem atentiei, faptul ca, site-urile autorizate sa vanda bilete pentru PREMIERA `RANDUNICI PRINTRE LOZINCI` din 21 martie si 3 mai de la Sala Palatului sunt :

1.http://www.tudor-gheorghe.ro/ ( site-ul oficial de bilete al maestrului )

2. www.blt.ro

3. www.salapalatului.ro si casa de bilete a Salii Palatului

Nu trebuie sa cumparati bilete de pe site-ul www.viagogo.com. Cine achizitioneaza bilete de pe alte site-uri decat cele autorizate de organizatori isi asuma toate riscurile si nu vor avea acces in sala de spectacol.

Accesul in spatiul de spectacole se face pe baza citirii codului de bare de pe biletul printat. Daca nu printati biletul, nu veti putea avea acces in sala de spectacol.

REGULI DE ACCES !!!

· DUPA ORA 19:10 NU SE MAI PERMITE ACCESUL IN SALA DE SPECTACOL,

· DUPA INCEPEREA SPECTACOLULUI LOCURILE ISI PIERD VALABILITATEA,

· VA RUGAM SA LUATI IN CONSIDERARE TRAFICUL RUTIER AGLOMERAT SI LOCURILE REDUSE DE PARCARE,

· ACCESUL COPIILOR SUB 7 ANI NU ESTE PERMIS. COPIII PESTE 7 ANI PLATESC BILET INTREG.

VA MULTUMIM PENTRU INTELEGERE !

Categorie: Stiri, evenimente

