Spania sub teroare! Schimb de focuri intre politisti si suspecti

Spania a fost zguduita de doua atentate teroriste petrecute in Barcelona si Cambrils. Ambele atentate au fost revendicate de ISIS. In Barcelona 13 oameni au murit si alti 100 au fost raniti. La Cambrils, o alta masina cu 5 teroristi a intrat in oamenii de pe strada. Toti cei 5 teroristi au fost eliminati de fortele de ordine.

Categorie: Stiri, evenimente

