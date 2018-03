Iata ce au descoperit carabinierii italieni in frigiderele unor infractori romani

incarcat de vertub

339 0

In urma unei razii in orasele Ribera si Cattolica Eraclea din Sicilia, autoritatile italiene au descoperit bijuterii si bancnote in valoare de 25.000 de euro. De asemenea alte bunuri erau ascunse intr-o masina si intr-un vas de flori.

Categorie: Stiri, evenimente

