Haos in metroul din Capitala. Reactia Metrorex?

incarcat de johnny241

102 0

Haos in metroul din Bucuresti in aceasta dimineata. Mii de calatori s-au calcat in picioare ca sa ajunga in trenurile de metrou. Problemele au aparut in statiile de metrou Piata Unirii si Piata Victoriei. Metrorex a transmis intr-un comunicat ca se iau masuri pentru fluidizarea traficului, dar nu a precizat cauzele care au dus la haos.

Share pe: Facebook

Twitter

Google

Reddit

Categorie: Stiri, evenimente

consideri acest film nepotrivit? Raporteaza aici