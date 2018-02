Doi Degeaba S04e10: Emilut

` Am invatat un lucru, si asta e sa renunti la griji legate de lucruri stupide . In facultate ai cativa ani disponibili pentru a fi iresponsabil asa ca relaxeaza-te. Munca este pentru persoanele cu locuri de munca . Nu iti vei aminti nimic din orele de cursuri sau laboratoare , dar iti vei aminti toata viata de momentele irosite cu prietenii tai. Deci, faceti nopti albe, iesiti in oras cu prietenii vostri intr-o zi de marti cand aveti examen miercuri, cheltuiti banii pe care nu ii aveti si beti pana dimineata caci munca nu se va termina niciodata , dar facultatea ba... `