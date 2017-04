Doi Degeaba S03E18 : Amsterdam

952 0

Baietii de la Doi Degeaba se duc in Amsterdam sa petreaca in stilul lor dar ca de obicei lucrurile nu merg asa cum isi planuiau ei. Am vrut sa sarbatorim 400K like-uri pe Fb si ne-am gandit ca urmatorul episod sa fie facut de catre fani. Asa ca am ales scenariul lui Madalin David (ShOo) pentru acest episod aniversar si ii multumim lui si tuturor celor care ne-au trimis scenariile lor. Sunteti minunati !

Share pe: Facebook

Twitter

Google

Reddit

Categorie: Comedie, Umor romanesc

consideri acest film nepotrivit? Raporteaza aici