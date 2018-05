Hai, ca sunt belea! - la Happy Cinema

O tanara framantata de nesiguranta in ce priveste felul in care arata se trezeste dintr-o lovitura convinsa ca s-a tranformat in cea mai frumoasa si mai capabila femeie de pe planeta. Nou-dobandita ei incredere in sine o face sa-si schimbe felul de a-si trai viata, dar ce se va intampla cand isi va da seama ca fizicul ei nu s-a schimbat deloc?

