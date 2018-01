Darkest Hour: Ziua Decisiva - la Happy Cinema

65 0

BILETE La inceputul celui de-al doilea razboi mondial, cand capitularea Frantei era iminenta, Marea Britanie are de luat o decizie care va schimba soarta acestui razboi. Fiindca fortele naziste pareau de neoprit, iar armata aliata era incoltita pe plajele din Dunkirk, soarta Europei occidentale se afla in mainile nou-numitului prim-ministru britanic, Winston Churchill (Gary Oldman).Acesta duce o lupta pe doua fronturi - pe cel intern, trebuie sa faca fata masinatiunilor rivalilor sai politici, iar pe plan extern are de luat decizia de a duce negocieri de armistitiu cu Hitler, salvand, astfel, natiunea britanica de costul unui razboi, sau de a merge inainte cu razboiul, desi acesta pare deja pierdut.

Share pe: Facebook

Twitter

Google

Reddit

Categorie: Cinema, movie trailers

consideri acest film nepotrivit? Raporteaza aici