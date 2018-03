De ce este Cargo cea mai iubita trupa de rock din Romania?

Cumpara bilete > Dupa 33 de ani de cariera, 10 albume, mii de concerte in Romania si peste hotare, Cargo da strigarea pentru o noua adunare istorica a fanilor. Pe 30 martie, la Sala Palatului, mii de admiratori ai trupei se aduna din toata tara sa cante la unison `Romanie, te strig`.

In plus, timp de mai bine de dou─â ore, piese celebre care ani la rând au



plasat trupa Cargo în topuri si in playliste de radio, precum `Daca ploaia s-ar opri`, `Doi pasi` si `Ziua Vrajitoarelor` vor rasuna in Sala Palatului pe data de 30 martie 2018, incepand cu ora 19, in cadrul unui eveniment de la care niciun fan adev─ârat nu lipseste.



Concertul este organizat de Sublime Romania si promovat de HTag PR

