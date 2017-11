Momentul in care un maidanez pune pe fuga un infractor

incarcat de japan

Infractorul a urmarit victima cu intentia de a o jefui. In momentul in care femeia e la pamant, cainele intra in actiune.

Categorie: Faze tari

