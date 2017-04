Iata cum suna clopotul Catedralei Mantuirii Neamului

Cel mai mare clopot din Europa, primul din cele sase de la Catedrala Mantuirii Neamului, are basorelief cu chipul Patriarhului Daniel. Clopotul, turnat la Innsbruck, are 25 de tone si a costat jumatate de milion de euro. Se va auzi in jumatate din Bucuresti.

