Cea mai norocoasa zi din viata acestui chelner! Ce bacsis grasan a primit!

Se stie ca sunt cazuri foarte rare in care chelnerii primesc bacsisuri uriase. De obicei, este undeva la 10% din valoarea notei de plata. Dar din cand in cand, mai apare un caz ca acesta.Un client instarit a observat ca acest chelner are o zi mai grea si ca toata lumea se poarta urat cu el. A empatizat cu el, faptul ca amandoi erau de culoare contand foarte mult. Initial i-a dat `doar` 100 de dolari, dar apoi a mai adaugat 100 si inca 100, suma totala urcand la 300 de dolari. Nestiind cum sa reactioneze, tanarul chelner a inceput sa planga de bucurie.

