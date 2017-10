Sophia, primul robot care a primit cetatenie

incarcat de ISTMAN

253 0

Arabia Saudita a acordat cetatenie unui robot, un gest facut in premiera mondiala, la un targ de investitii in tehnologie tinut in aceasta tara.

Share pe: Facebook

Twitter

Google

Reddit

Categorie: Documentare, Science & Tech

consideri acest film nepotrivit? Raporteaza aici