Auto Total Business Show 9-10 iunie 2018

In weekendul 9-10 iunie, Auto Total Business Show (ATBS) transforma Romexpo in locul de intalnire al superfanilor auto si al tuturor profesionistilor din industrie. Sunt 7 ani impliniti de la debutul ATBS, 7 ani in care varfurile industriei automotive din Romania si-au dat mana in fiecare vara in Capitala pentru a arata romanilor noutati din domeniul pieselor originale si aftermarket, o perspectiva completa a evolutiei domeniului. Un eveniment organizat de AD Auto Total, in parteneriat cu Camera de Comert a Romaniei si Romexpo.

Categorie: Auto, moto

